Licitatia pentru cel mai mare proiect de infrastructura de transport din Barlad, adjudecata!

Veste buna pentru barladeni! Dupa numai o luna si un pic, una din cele sase oferte depuse pentru obtinerea contractului privind lucrarile aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport in scopul reducerii emisiilor de carbon in municipiul Barlad" a fost declarata castigatoare. Astfel, investitia in valoare de aproape 10 milioane de euro, din fonduri UE, prin POR 2014-2020, va fi executata de Asocierea Nomis 2003 SRL - Autotehnorom SRL. Lucrarile trebuie realizate in decurs de ... citeste toata stirea