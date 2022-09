Lista participantilor la Campania Nationala "Let's Do It, Romania" se mareste

Asociatia "Let's Do It, Romania!" lanseaza o noua actiune de curatenie nationala, pe 17 septembrie, campanie ce va avea loc si in judetul Vaslui. "Ziua de Curatenie Nationala" este un proiect initiat in Estonia inca din anul 2008. In cele opt editii desfasurate incepand cu anul 2010, s-au mobilizat aproximativ 2.100.000 de voluntari, dintre care 850.000 tineri si, cu ajutorul lor si a 400 de companii si 1900 de primarii s-au strans 25.000 de tone de deseuri.La nivel judetean, pana in acest ... citeste toata stirea