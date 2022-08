Lista strazilor ce vor fi asfaltate in cartierele Munteni - Podeni, cu finantare prin "Anghel Saligny"

Doar unul din cele 134 de obiective de investitii ce urmeaza sa fie finantate in judetul Vaslui prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" vizeaza modernizarea Barladului, respectiv proiectul "Asfaltare si modernizare strazi in cartierele Munteni si Podeni, lot 1", in valoare 18.000.000,00 lei. Desi, initial, proiectul includea 89 de strazi si fundaturi ce au nevoie de asfaltare, pentru ca suma necesara depasea 100.000.000 lei si era foarte greu de obtinut o astfel de finantare, in ... citeste toata stirea