Un incendiu puternic a izbucnit spontan in interiorul unei locomotive aflata in statia CFR Barlad. Locomotiva a fost decuplata si indepartata de vagoane si nici calatorii si nici trecatorii nu s-au aflat vreo clipa in pericol.Pompierii barladeni au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD tip B2 si echipaje specializate, ieri dupa-amiaza, pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in interiorul unei locomotive, aflata in statia CFR Barlad.La ... citeste toata stirea