Locomotiva in flacari in Gara Vaslui

Pompierii vasluieni au intervenit in aceasta dimineata in Gara Vaslui pentru stingerea unui incendiu in interiorul unei locomotive. Locomotiva a fost indepartata de vagoane, iar calatorii nu au fost in pericol. Nu au existat raniti.Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata in interiorul unei locomotive in Gara Vaslui.Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu trei autospeciale si echipaje specializate pentru stingerea flacarilor din ... citeste toata stirea