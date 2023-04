In decurs de doi ani, locuitorii satelor Pochidia, Borodesti, Satu Nou si Salceni din comuna Pochidia se vor bucura si de alte conditii decente de trai pe langa cele existente in prezent. In acest sens, autoritatile locale au lansat o licitatie pentru proiectarea si executia unei investitii ce vizeaza infiintarea retelei de canalizare menajera si a unei statii de epurare a apelor uzate de locuitori, costul total ridicandu-se la peste 21 milioane de lei cu TVA.Pe 24 aprilie, Primaria Pochidia a ... citeste toata stirea