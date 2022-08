Lucrarile de apa-canal au ajuns si pe strada Slt. Ioanesei Adrian

Incepand de ieri, 24 august 2022, in cadrul proiectului de reabilitare, modernizare si extindere a retelei de apa si canalizare de pe raza municipiului Vaslui, au inceput lucrarile pe strada Slt. Ioanesei Adrian de la intersectia cu strada Delea pana la intersectia cu strada Castanilor si in continuare pe strada Castanilor pana la intersectia cu strada Calugareni.Pe segmentele de drum mentionate, circulatia se desfasoara, in anumite zone, pe un singur fir, alternativ. Ieri, spre exemplu, a ... citeste toata stirea