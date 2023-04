Chiar daca, in ultima perioada, ninsoarea si ploile care au cazut in judet au cam dat de furca constructorilor, oficialii SC Concelex SRL Bucuresti, antreprenorul care realizeaza executia la Varianta de Ocolire (VO) a Barladului, ii anunta pe localnici ca, pe santierul investitiei, s-a lucrat fara intrerupere. Prin intermediul unei postari facute ieri, 26 aprilie, pe pagina oficiala de Facebook a Concelex, barladenii care asteapta investitia de zeci de ani au putut fi informati in privinta ... citeste toata stirea