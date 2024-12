Luptatorii de la "Viva" Vaslui, trei medalii la Cupa "Jaguar" Open Mures

Cei trei vasluieni legitimati la Asociatia Sportiva "Viva" Vaslui, care, in week-end, au luat parte la Cupa "Jaguar" Open Mures, desfasurata in Targu Mures, au obtinut doua medalii de aur si una de bronz. Este vorba despre ultima competitie de Taekwon-do ITF din acest an, la care au participat 345 de sportivi de la 26 de cluburi din tara si strainatate, pe cinci ringuri de lupta, si 31 de arbitri."In perioada 6-8 decembrie, Asociatia Sportiva *Viva* Vaslui a participat la Cupa *Jaguar* Open ... citește toată știrea