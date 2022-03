Rezultate foarte bune obtinute, in week-end, de practicantii de arte martiale legitimati la Clubul Sportiv "Wazary Dojo" Barlad, care au participat la Cupa Shin Dojo & Gladiators. Competitia sportiva a avut loc sambata, 26 februarie, in Sala Polivalenta din Bucuresti si s-a desfasurat pe sistemele de lupta K1 si Semi-Kempo.Antrenati de Alexandru Rotaru, cei sase sportivi de la "Wazary Dojo" inscrisi in concurs au reusit sa obtina sapte medalii, din care cinci de aur si doua de bronz. Doi ... citeste toata stirea