Luptatorii "Wazary Dojo" Barlad, un titlu de campion national si doua de vicecampion la Kempo K1

In week-end, Clubul de arte martiale "Wazary Dojo" Barlad a obtinut rezultate foarte bune la Campionatul National de Kempo K1, desfasurat in capitala. Cei cinci sportivi care au facut parte din delegatia barladeana s-au intors acasa cu o medalie de aur, doua de argint si una de bronz.Pe data de 28 mai, Asociatia Clubul Sportiv "Wazary Dojo" Barlad a participat la Campionatul National de Kempo K1, desfasurat in Bucuresti. Competitia de arte matiale a fost organizata de Federatia Romana de Kempo ... citeste toata stirea