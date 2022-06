Macar pe hartie, pensia medie lunara a crescut in trimestrul I

Pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc. platite de casele de pensii) a fost, in primul trimestru al acestui an, de 1.846 lei, in crestere cu 9,9% fata de trimestrul precedent, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica. In judetul Vaslui, raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor este de 14 la 10.Pensia ... citeste toata stirea