Mai "bine" nici ca se putea: beat si fara carnet pe un moped neinregistrat

Politistii din Murgeni au oprit in trafic un barbat de 51 de ani din Bursuri, comuna Epureni, care avea o alcoolemie de 1.21 mg/l alcool, nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule si conducea un moped neinregistrat.Sambata, 6 august 2022, la ora 20:15, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Murgeni, din cadrul Politiei Orasului Murgeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe drumul comunal DC 70, in localitatea Bursuci, comuna Epureni, judetul Vaslui, au oprit in trafic, pentru ... citeste toata stirea