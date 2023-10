Politistii locali din Barlad au prins in flagrant o femeie din localitate in timp ce taia mai multi trandafiri de pe scuarurile aflate de-a lungul Bulevardului Republicii. Acum, aceasta risca dosar penal pentru distrugere si furt.O femeie de 51 de ani, din Barlad, a fost prinsa de un echipaj al Politiei Locale Barlad chiar in timp ce taia mai multi trandafiri de pe spatiul verde aflat pe Bulevardul Republicii, in zona de Sud a orasului. Mai exact, aproape de Cinematograful "Barladul". S-a ... citeste toata stirea