Anul acesta s-au inregistrat mai putine accidente pe soselele judetului, mai exact cu 29 mai putine, in primele noua luni ale anului fata de perioada similara de anul trecut. Au existat 69 de raniti grav in cele 298 de accidente rutiere de pana acum, cu 10 mai putini decat anul trecut, mai putini vasluieni au fost raniti usor, doar 401, fata de 467, anul trecut, insa, din pacate, cifra vasluienilor decedati in urma unor asemenea evenimente tragice a ramas aceeasi, 24 de persoane.Cu 29 de ... citeste toata stirea