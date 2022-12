Mai tare ca in Vestul Salbatic: Un vasluian a dat foc Primariei cand a aflat impozitul pe care-l are de platit

Un barbat care venise la Primaria comunei Gherghesti din Vaslui ca sa-si ridice ajutorul pentru incalzire si-a iesit din fire cand i s-a spus ca banii vor fi opriti in contul impozitului neachitat, scrie Adevarul.Un barbat a creat panica vineri, 23 decembrie, in sediul primariei din comuna vasluiana Gherghesti. Barbatul, in varsta de 54 de ani, s-a prezentat la ghiseu ca sa ridice ajutorul de incalzire, dar angajata primariei i-a spus ca banii i-au fost retinuti in contul impozitului pe care ... citeste toata stirea