Maine Centrul Civic al municipiului Vaslui se umple de flori

De maine si pana duminica, Centrul Civic al municipiului Vaslui va fi plin de flori. Are loc, Serbarea Florilor, ajunsa la editia a VIII-a.De maine, vineri, 17 mai 2024, incepand de la ora 09.00, si pana duminica, in Centrul Civic al municipiului Vaslui vasluienii vor gasi 34 de expozanti, agenti economici, si 6 institutii publice, participanti la Serbarea Florilor, editia a VIII-a.Pentru trei zile, platoul Centrului Civic va fi locul din care vizitatorii vor putea achizitiona bulbi, flori in ... citește toată știrea