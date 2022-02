MALUMA, JENNIFER LOPEZ si GAL GADOT vin pe marele ecran la Happy Cinema

Saptamana aceasta, doua dintre cele mai asteptate filme ale lunii au premiera la Happy Cinema. MARITA-TE CU MINE si MOARTE PE NIL ruleaza incepand din 11 februarie, cu avanpremiere in 9 si 10 februarie.Plin de melodii originale intepretate de Jennifer Lopez si de starul mondial de muzica latina Maluma, MARITA-TE CU MINE / MARRY ME ii are ca protagonisti pe Lopez in rolul vedetei Kat Valdez, pe Maluma in rolul lui Bastian si pe Owen Wilson care il interpreteaza pe Charlie Gilbert, un profesor ... citeste toata stirea