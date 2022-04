Mandat de arestare pus in aplicare

In cadrul activitatilor operative desfasurate vineri, 8 aprilie, politistii vasluieni au pus in aplicare un mandat de arestare preventiva. Astfel, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sprijiniti de politistii Sectiei 7 Politie Rurala Matca, din cadrul Politiei Municipiului Tecuci, au cautat si depistat in localitatea/comuna Matca, judetul Galati, un barbat in varsta de 53 de ani, domiciliat in comuna Hoceni.Pe ... citeste toata stirea