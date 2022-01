Mandate puse in aplicare de politistii vasluieni

Pe 5 ianuarie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au cautat si depistat, in municipiul Vaslui, un barbat in varsta de 33 de ani, din localitate, pe numele caruia, in data de 4 ianuarie, Judecatoria Vaslui a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, pe o perioada de 4 ani, pentru savarsirea a doua infractiuni de conducere fara permis, savarsite in perioada 2016 - 2019. Persoana a fost condusa la Penitenciarul Vaslui, in vederea executarii pedepsei ... citeste toata stirea