Maraton handbalistic la Vaslui!

In perioada 28 februarie - 2 martie 202, Sala Polivalenta din Vaslui gazduieste, in organizarea Federatiei Romane de Handbal si CSM Vaslui, cel de-al treilea turneu din cadrul Campionatului National de Tineret, seria B.Echipa de tineret a CSM Vaslui se afla in prezent pe locul 2 in seria B, cu 29 de puncte, dupa victoria impotriva lui Dinamo, in ultimul meci, formatia antrenata de Sebastian Hagiu reusind sa invinga, scor 31-28, dupa un meci foarte disputat, in care cele doua formatii s-au