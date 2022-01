"Marea Demisioneala", din ce in ce mai prezenta si pe plan local

The Great Resignation se apropie si de Romania. 21% dintre angajati si-ar da demisia de la jobul actual fara sa aiba un plan de rezerva. In acelasi timp, 8 din 10 romani, care au ca principala prioritate schimbarea locului de munca in acest an, deja au inceput cautarile.Trendul din SUA si Europa de Vest, botezat la noi si "Marea Demisioneala", pare ca devine din ce in ce mai prezent si pe plan local, arata rezultatele celui mai recent studiu realizat de eJobs, cea mai mare platforma de ... citeste toata stirea