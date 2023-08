Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" din municipiul Vaslui va organiza duminica, pe 27 august 2023, manifestarea cultural-stiintifica "Maresalul Constantin Prezan - 80 de ani de la trecerea in eternitate".Activitatile organizate anul acesta de Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" la implinirea a 80 de ani de la trecerea in nefiinta a maresalului Constantin Prezan se vor desfasura in parteneriat cu Primaria comunei Dumesti, Batalionul 110 Sprijin Logistic "Maresal Constantin Prezan" de la Unitatea ... citeste toata stirea