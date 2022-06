In data de 7 iunie 2022, in municipiul Vaslui, politistii Serviciului Rutier Vaslui, impreuna cu reprezentantii Gradinitelor cu Program Prelungit nr. 18, 5, 17 si 21, precum si ai Scolii nr. 10 "Mihail Sadoveanu", cu sprijinul Primariei Municipiului Vaslui, au organizat si desfasurat Marsul Micilor Pietoni, in cadrul proiectului educational SI NOI SUNTEM PIETONI.Pornind de la adevarul ca "in circulatia rutiera e de ajuns, uneori, sa gresesti o singura data pentru ca a doua oara nu mai ai cand", ... citeste toata stirea