Masca redevine obligatorie in Spitalul Judetean!

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a decis ca, de acum inainte, masca de protectie va fi purtata de toata lumea in incinta unitatii medicale. Masura a fost luata dupa ce, in ultima perioada, numarul infectarilor cu virusul SARS-CoV-2 a inceput sa creasca constant in toata tara, inclusiv in judetul Vaslui, iar astfel se spera ca se va evita raspandirea imbolnavirilor in randul pacientilor cu alte afectiuni medicale, a vizitatorilor si a personalului unitatii."Anunt! In urma ... citeste toata stirea