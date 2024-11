Mascatii au descins in 'punctul fierbinte' din Vaslui: Perchezitii la 'urmasii lui Stefan cel Mare', acuzati de mai multe infractiuni

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au efectuat, duminica, o razie in orasul Murgeni, in cadrul careia, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, au fost puse in aplicare si opt mandate de perchezitie domiciliara.Perchezitiile au avut loc la persoane acuzate de tulburarea ordinii si linistii publice si infractiuni la regimul armelor si munitiilor, la actiuni participand peste 70 de politisti din cadrul IPJ Vaslui, cu sprijinul luptatorilor pentru ... citește toată știrea