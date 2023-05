Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, in urma unui control, un autoturism care figura in bazele de date germane ca fiind suspect de a fi clonat.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, un barbat in varsta de 30 de ani, din Republica Moldova, aflat la volanul autoturismului, s-a prezentat la Albita pentru efectuarea formalitatilor de control.'Existand suspiciuni cu ... citeste toata stirea