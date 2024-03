Medici noi la spitalul barladean: o psihiatra si o infectionista!

Vesti bune pentru pacientii care au nevoie de ingrijiri medicale in doua dintre sectiile Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad! In urma concursului desfasurat in februarie, au fost angajate doua noi doctorite, ambele rezidente: un medic psihiatru in varsta de 30 de ani, din Barlad, si un medic infectionist in varsta de 33 de ani, din Republica Moldova.In aceste zile, conducerea Spitalului Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad a anuntat "achizitia" a doi noi medici pe statul de ... citește toată știrea