Medicina la sate, o mare provocare

Accesul la servicii medicale este esential pentru asigurarea unui nivel adecvat de sanatate publica, prevenirea bolilor si imbunatatirea calitatii vietii * cu toate acestea, locuitorii din zonele rurale se confrunta adesea cu provocari semnificative in accesarea acestor servicii * spre exemplu,sapte comune din judetul Vaslui nu au medici de familie * in Romania, aproximativ 45% din populatie traieste in mediul ruralConform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), locuitorii din ... citește toată știrea