Micii atleti ai CSS Barlad, doua medalii de argint si una de bronz la Campionatul National de Copii U14 si U13

Inceput promitator pentru cativa dintre atletii din noua generatie legitimati la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad! In urma participarii, intre 1-2 iunie, la etapa finala a Campionatului National de Copii U14 si U13, in aer liber, desfasurata pe Stadionul "Iolanda Balas Soter" din Bucuresti, micii sportivi au revenit acasa cu rezultate foarte bune.Gratie sfaturilor primite de la antrenorul Lucian Bolgar, doi din cei cinci atleti care s-au deplasat in capitala au cucerit doua titluri de ... citește toată știrea