Micii fotbalisti de la Juniorul Barlad, pe podium la Bacau Trophy

In week-end, echipa de fotbal a Clubului Sportiv Juniorul Barlad, categoria Under 8, a cucerit medalia de bronz la turneul Bacau Trophy, desfasurata in Bacau. Competitia a avut loc intre 14-16 iunie si a reunit 20 de echipe din Moldova si nu numai."Copiii nostri, la categoria U8 (nascuti in 2016) au castigat meciurile din grupa cu Academia Hagi II (scor 2-), cu Viva Buhusi (scor 4-1), cu Dinamo Bacau (scor 6-2) si Atletico Junior Bacau Albastru (scor 7-3). In semifinale, am cedat in fata ... citește toată știrea