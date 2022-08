Microbuz radiat din circulatie, descoperit de politistii de frontiera la Vama Albita

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita cerceteaza un cetatean cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova care a fost depistat, in trafic, conducand un autoturism neinmatriculat.Pe 08 august, in jurul orei 06.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, cetateanul cu dubla cetatenie romana si Republica Moldova, G.R., in varsta de 38 de ani, conducand un microbuz, inmatriculat in Elvetia.La ... citeste toata stirea