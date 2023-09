"In spatele unui om care lasa impresia unui batran experimentat si intelept, cu un discurs public format la scoala socialismului politic, se ascundea un om machiavelic", a spus deputatul Mihai Botez, presedintele USR Vaslui, despre fostul presedinte al Consiliului Judetean in lumina ultimelor evenimente."Am fost intrebat de-a lungul timpului, de catre oameni politici, de jurnalisti, de prieteni sau chiar de alegatori, ce parere am despre Dumitru Buzatu. Parerea mea e aceeasi acum, dupa ... citeste toata stirea