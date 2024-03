Mihai Gheghici, din Barlad, campion NAGA pentru a treia oara la Campionatul Europei de Grappling din Belgia

Sportivul barladean Mihai Gheghici, legitimat la clubul de arte martiale CS "Vipguard" Tecuci, a cucerit, in week-end, doua medalii de aur la Campionatul Europei de Grappling NAGA (North American Grappling Association) din Anderlecht-Bruxelles, Belgia. Si, chiar daca are numai 11 ani, aceste rezultate i-au adus, pentru al treilea an consecutiv, centura de campion NAGA.Duminica, 3 martie, Anderlecht-Bruxelles din Belgia a gazduit editia din acest an a Campionatului Europei de Grappling NAGA ... citește toată știrea