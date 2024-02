Mii de straini au solicitat drept de munca in judetul Vaslui

* anul trecut, Biroul pentru Imigrari Vaslui a inregistrat 2.807 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare in munca, in calitate de lucratori permanenti, majoritatea strainilor provenind din Republica Moldova, Bangladesh, Sri Lanka si Nepal * dintre acestea, 2.346 de cereri au fost avizate pozitiv, iar 461 au fost respinsePolitistii din cadrul Biroului pentru Imigrari al Judetului Vaslui au asigurat, in cursul anului 2023, managementul sederii si rezidentei, pe raza judetului pentru ... citește toată știrea