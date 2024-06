Mini-rugbistii barladeni, la Circuitul National de la Constanta

In acest week-end, grupele U10 si U12 din cadrul Clubului Sportiv Scolar Barlad vor participa la prima etapa a Circuitului National de Mini-rugby. Este vorba despre Trofeul Dobrogei "Tomitanii", organizat in orasul Techirghiol, din judetul Constanta.Cei mai mici rugbisti legitimati la CSS Barlad, respectiv echipele din categoriile U10 si U12, se vor intrece, vineri, sambata si duminica, pe stadionul "Sparta Techirghiol" din orasul constantean Techirghiol, in cadrul primei etape a editiei 2024 ... citește toată știrea