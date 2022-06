Mini-rugbistii barladeni, zile de foc la Constanta

Cei mai mici rugbisti legitimati la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad se intrec, in aceste zile, pe Stadionul "Gheorghe Hagi" din Constanta, in cadrul celei de-a doua etape a Circuitului National de Mini-rugby "Mihai Naca" 2022.Competitia se desfasoara intre 21-23 iunie si se adreseaza sportivilor din grupele U8, U10 si U12, in total fiind inscrise 25 de echipe din tara, insumand mai mult de 300 de copii. CSS Barlad a inscris grupele U10 (nascuti intre 2012-2013) si U12 (nascuti intre ... citeste toata stirea