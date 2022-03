Ministerul Dezvoltarii, finantare UE pentru o investitie in Husi

In cativa ani, locuitorii cartierului Corni, din municipiul Husi, in special copiii, vor beneficia de conditii mai bune, intrucat va fi implementata o investitie ce vizeaza realizarea si dotarea infrastructurii educationale pentru educatia prescolara si modernizarea spatiilor publice urbane.Anuntul a fost facut public chiar marti, 1 martie, de catre Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, care a precizat ca a semnat 14 contracte de finantare, in valoare ... citeste toata stirea