Ministerul Educatiei va premia mai consistent olimpicii nationali

Potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta aflat in dezbatere publica, din acest an, Ministerul Educatiei va aloca sume mai mari pentru recompensarea elevilor care obtin premii si mentiuni la olimpiadele scolare nationale. Mai exact, fata de stimulentele financiare acordate in prezent, noile cuantumuri se vor tripla."Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica ... citeste toata stirea