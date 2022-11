Ministrul Dezvoltarii a semnat finantarea pentru renovarea Scolii Gimnaziale nr. 1 Vinderei

In viitorul apropiat, elevii Scolii Gimnaziale nr. 1 Vinderei vor beneficia de conditii moderne la cursuri, dupa ce imobilul in care functioneaza unitatea de invatamant va fi renovata total. Contractul de finantare a fost deja semnat de ministrul Dezvoltarii. Investitia presupune consolidarea seismica si renovarea energetica moderata a scolii, are o valoare de 2.477.939,50 lei si va fi finantata prin PNRR.Anuntul a fost facut public chiar vineri, 4 noiembrie, de catre Cseke Attila, ministrul ... citeste toata stirea