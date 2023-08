Romanii au o noua minivacanta in aceasta luna. Nu mai putin de patru zile libere vor fi disponibile pentru asi petrece timpul liber la gratarein natura, iar pentru cei cu posibilitati, la munte sau la mare, sau in strainatate. Minivacanta este "oferita" odata cu sarbatorarea crestin-ortodoxa Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria) 2023, cu cruce rosie. Guvenrul a hotarat inca de la finalul lui 2022 sa faca punte in luna august, de Sfanta Maria.Potrivit Codului Muncii, indiferent daca lucreaza ... citeste toata stirea