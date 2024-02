Misteriosul caz din Vaslui se complica: Politistii ajunsi in casa unde doua femei au fost gasite moarte au mai gasit un cadavru ascuns, vechi de 5 ani

Tragedia a avut loc in Comuna Stefan cel Mare din Vaslui.Potrivit Antena 3 CNN, postasul a gasit cadavrele a doua femei de 82 si 55 de ani. A sunat la 112 iar in momentul in care politistii cercetau locuinta au gasit un al treilea cadavru. De data aceasta, cadavrul ascuns, apartinea unui barbat si se estimeaza ca era victima a decedat in urma cu 5 ani. ... citește toată știrea