Modernizarea Gradinii Publice Barlad, executata de constructorul iesean care a facut Parcul "Mihai Eminescu"

In cel mult o luna, ofertantul care a castigat licitatia privind proiectul "Reabilitarea Gradinii Publice", finantat cu fonduri UE, va demara efectiv lucrarile. Lucrarile trebuie sa fie gata in 12 luni si vor fi realizate de Iasicon SA Iasi, constructorul care, in 2020, a amenajat Parcul "Mihai Eminescu" din cartierul barladean "Complex Scolar".Reprezentantii Primariei Barlad au anuntat ca, la finele saptamanii trecute, a fost semnat contractul de executie a lucrarilor de reabilitare a ... citeste toata stirea