Modificari in functionarea centrelor de vaccinare din judet, incepand de astazi

Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui a anuntat ca, in urma evaluarii activitatii centrelor de vaccinare din judet Vaslui, incepand de astazi, 1 martie, sunt facute cateva modificari in activitatea acestora. Astfel, centrul de vaccinare JJ_ Clubul pensionarilor-3050 va fi inchis. Administrarea vaccinului J&J se va efectua la centrul de vaccinare P/M_Clubul pensionarilor situat in aceeasi locatie si a carei denumire va fi modificata in P/M/JJ_Clubul pensionarilor).Centrele de vaccinare vor