Modificari legislative pe piata constructiilor: actele necesare eliberate in maxim 15 zile

Responsabilii din Guvern cu ceea ce se intampla acum pe piata constructiilor, urbanism si amenjarea teritoriului vor sa schimbe legile aflate acum in vigoare. Astfel, cele 10 legi in vigoare, vechi de 30 de ani, modificate substantial in ultimii ani, vor suferi modificari importante sau vor disparea. Conform noilor prevederi legale, un certificat de urbanism va fi eliberat in maxim 5 zile si o autorizatie de constructie, in maxim 15 zile.Alesii din Guvern au votat un nou proiect de act ... citeste toata stirea