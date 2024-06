Moldova, amenintata de desertificare

* cele mai afectate judete sunt Vasluiul si Botosaniul * la nivel national,peste o treime din suprafata arabila a Romaniei este in pericol de aridizare si desertificareIn fiecare an, pe 17 iunie, este sarbatorita Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Desertificarii, un fenoment care ameninta si Romania. Potrivit pedologilor, otreime din teritoriul tarii (aproximativ sapte milioane de hectare) si 40% din suprafata agricola sunt in pericol de a se transforma in dune de nisip. Cele mai vulnerabile ... citește toată știrea