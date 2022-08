Moldovean depistat in timp ce incerca sa intre ilegal in Romania

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi, actionand in baza unor informatii, ca urmare a bunei cooperari cu politistii de frontiera din Republica Moldova in zona de responsabilitate comuna, au identificat si retinut un cetatean din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania, traversand inot raul Prut, cu scopul de a ajunge in Italia la parinti.La sfarsitul saptamanii, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi - I. ... citeste toata stirea