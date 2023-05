Politistii de frontiera de la Albita cerceteaza un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova care voia sa introduca in tara, ascunsa in autoturismul sau, o arma neinregistrata, pentru care nu detinea autorizatie.Pe 1 mai, in jurul orei 10.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, un barbat de 31 de ani cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, conducand un autoturism inmatriculat in Republica ... citeste toata stirea