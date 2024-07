Moldovean prins la frontiera cu un permis de sedere fals

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui cetatean din Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de sedere fals.Pe 06 iulie, in jurul orei 05.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a iesi din tara, un cetatean din Republica Moldova de 43 de ani, pasager intr-un autocar.La controlul de frontiera, ... citește toată știrea