Monumentul istoric "Podul Doamnei" va fi reabilitat cu 16,5 milioane de lei

Consiliul Judetean Vaslui va aproba in cadrul unei sedinte extraordinare depunerea proiectului "Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, comuna Costesti, judetul Vaslui", in cadrul Sesiunii de finantare TMIV/2024. Valoarea totala a proiectului este de 16.502.298 lei, inclusiv TVA, iar contributia judetului Vaslui la cofinantarea proiectului este de 6.502.298 lei, inclusiv TVA.Dupa ani si ani in care nu s-a facut nimic pentru Podul Doamnei, monument istoric aflat intr-o stare avansata